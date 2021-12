Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 05.12.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg - Brand

Am Samstag, 04.12.2021 um 23.15 Uhr, kam es auf der Comeniusstraße zu einem Brand auf dem Gelände des Carolus-Magnus-Gymnasiums. Im hinteren Bereich des Schulgeländes befindet sich eine Containeranlage. Diese wird derzeit zu Klassenräumen umgebaut. Zwischen zwei Containern befindet sich ein Treppenaufgang. Hierauf wurde durch unbekannte Täter ein Heizlüfter in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch Spaziergänger rechtzeitig entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, so dass eine Beschädigung der Container verhindert werden konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

