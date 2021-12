Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Gartenhaus gestohlen

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20 Uhr am Mittwoch (1. Dezember) und 12 Uhr am Donnerstag (2. Dezember) Zutritt zu einem Grundstück an der Staphanusstraße, indem sie einen Zaun aufschnitten. Sie öffneten ein dortiges Gartenhaus und entwendeten daraus zwei Baustrahler, eine Kabeltrommel sowie eine eingepackte Überwachungskamera.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell