Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baugerüst entwendet

Wegberg-Klinkum (ots)

Im Bereich Alte Landstraße wurden am Donnerstag, 2. Dezember, zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, Bauteile eines mobilen Baugerüstes entwendet. Diese hatte der Mitarbeiter einer Firma im Bereich einer Bushaltestelle zwischengelagert. Eine Anwohnerin hatte beobachtet, wie die Bauteile am Mittag durch einen Transporter aufgeladen wurden. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise online einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

