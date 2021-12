Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Tetelrath (ots)

Durch ein Fenster gelangten unbekannte Täter am Donnerstag (2. Dezember) in ein Einfamilienhaus an der Straße In Tetelrath. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen Tresor, Bargeld und Schmuck.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell