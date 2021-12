Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch und Kfz-Diebstahl

Erkelenz-Matzerath (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17.15 Uhr am Mittwoch (1. Dezember) und 8 Uhr am Donnerstag (2. Dezember) Zutritt zu einem Bürogebäude an der Bonner Straße und durchsuchten dieses. Außerdem versuchten sie erfolglos in eine Lagerhalle einzudringen. Jedoch wurde ein Firmenfahrzeug entwendet, welches sich im Außenbereich des Grundstücks befand. Dabei handelte es sich um einen Citroen Jumper, der zur Tatzeit mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) ausgestattet war.

