Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel und Werkzeug bei Einbruch entwendet

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag (3. Dezember) in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie entwendeten ein Starkstromkabel und Werkzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell