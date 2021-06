Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel

A7: Motorradfahrerin versucht Polizei abzuschütteln; Bad Fallingbostel: Betrunkene begehen diverse Straftaten

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.06.2021

07.06 / Motorradfahrerin versucht Polizei abzuschütteln

Bad Fallingbostel / A7: Polizeibeamte in einem PPS-Fahrzeug (Police-Pilot-System / Videofahrzeug) wollten am Montagabend, gegen 20.05 Uhr auf der A7, Bereich Bad Fallingbostel, Fahrtrichtung Hannover, eine Motorradfahrerin anhalten, die zuvor die Geschwindigkeit überschritten hatte. Die Bikerin missachtete die Haltezeichen und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr sie Geschwindigkeiten über 240 Km/h und überholte andere Verkehrsteilnehmer rechts. Als sie die Autobahn an der Anschlussstelle Westenholz verließ merkte sie offensichtlich, dass sie das Polizeifahrzeug nicht abschütteln konnte und hielt kurz darauf an. Die 31jährige Frau aus Bad Fallingbostel erwartet nun ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wird seitens der Polizei bei der Staatsanwaltschaft angeregt, der Raserin sowohl den Führerschein als auch das Motorrad zu entziehen.

07.06 / Betrunkene begehen diverse Straftaten

Bad Fallingbostel: Im Verlauf des Montagabends hielten drei alkoholisierte Bewohner aus Bad Fallingbostel die Polizei für mehrere Stunden in Atem. Gegen 18.00 Uhr gerieten ein 33-Jähriger und ein 24-Jähriger am Hartemer Weg in Oerbke aus bislang unbekannter Ursache in Streit, der in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Der 24-Jährige wurde vor Ort entlassen, der 33-Jährige von der Polizei ins Krankenhaus begleitet. Dort wurde er kurze Zeit später als Randalierter gemeldet, sodass die Polizei erneut ausrücken musste. Nach ambulanter Behandlung wurde er nach Oerbke gebracht und dem Sicherheitsdienst des Ankunftszentrums übergeben. Der Sicherheitsdienst meldete sich kurz darauf bei der Polizei, da man im Zimmer des Mannes diverses Diebesgut festgestellt hatte. Außerdem sei der Sicherheitsdienst von einem 23-jährigen Bewohner angegriffen worden. Dieser soll versucht haben, einen Mitarbeiter mit einer Holzlatte zu schlagen, sei allerdings überwältigt worden. Der 23-Jährige führte auf Veranlassung der Polizei einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,74 Promille. Der Mann kam in die Ausnüchterungszelle nach Soltau. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Gegen 22.00 Uhr wurde ein Brandmeldealarm in einem der Gebäude im Ankunftszentrum ausgelöst, bei dem es sich um eine missbräuchliche Nutzung handelte. Noch während die Polizei vor Ort war, kam es zu einer weiteren Brandmeldung. Im Zimmer des gegen 18.00 Uhr auffällig gewordenen 24-Jährigen hatte jemand die Matratze des Bettes angezündet. Die bereits anwesende Werksfeuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Tatverdacht zur Brandlegung richtet sich gegen den 33-Jährigen, der im Nahbereich festgestellt und zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten auch der Gewahrsamszelle in Soltau zugeführt. Es wurden seitens der Polizei diverse Strafverfahren eingeleitet.

08.06 / Ungereimtheiten bei Verkehrsunfall aus Mai - Polizei sucht Zeugen

Munster: Am Eichenweg, Höhe Einmündung Buchenweg, Fahrtrichtung Speckenmoor kam es am Donnerstag, 06. Mai 2021, gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zumindest ein schwarzer sowie ein silbergrauer BMW beteiligt waren. Die Angaben der Anwesenden unterschieden sich, wobei sogar ein weiteres Fahrzeug eine Rolle gespielt haben könnte. Die Polizei Munster sucht Zeugen des Geschehens und bittet diese, sich unter 05192/9600 zu melden.

