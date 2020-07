Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrkartenautomat mit einer Flex zerstört und leer geräumt

Eichsfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter haben heute in den frühen Morgenstunden einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Silberhausen im Eichsfeld beschädigt. Die oder der Täter nutzte vermutlich eine Flexmaschine und zerstörte den Automaten komplett. In den entwendeten Geldkassetten befanden sich grob geschätzt 2000 Euro. Die komplette Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Mit Unterstützung eines Fährtenspurhundes der Landespolizei wurden weitere Spuren verfolgt. Unter anderem wurden am Tatort DNA-Reste gesichert. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zur Ergreifung der Täter sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

