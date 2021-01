Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verletzt Polizist durch Tritt gegen Knie

Meckesheim (ots)

Am Mittwoch gegen 19:45 Uhr meldete eine Zeugin in der Zuzenhäuser Straße einen betrunkenen Mann, der sich ohne Mundschutz in die dortige Tankstelle legte und diese nicht mehr verlassen wollte. Der 50-Jährige kam selbst den Aufforderungen der alarmierten Beamten, das Gelände zu verlassen, nicht nach, wonach diese ihn aus dem Tankstellengebäude verbringen wollten. Dem widersetzte er sich, nahm eine Boxerhaltung ein und fing an, die Polizisten zu beleidigen. Daraufhin wurden diesem Handschließen angelegt und er sollte zum Streifenwagen verbracht werden. Auf dem Weg dorthin trat er plötzlich einem der Beamten gegen das Knie und verletzte diesen hierbei leicht. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte der Mann die Beamten fortlaufend. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Nachdem der Mann wieder nüchtern war, konnte er entlassen werden.

