Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Von Unbekanntem angegriffen, Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am 23. November (Dienstag) kam es in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr im Vorraum einer Bank an der Gladbacher Straße zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 64-jähriger Mann aus Wegberg wollte am Geldautomaten Geld abheben. Dafür wartete er entsprechend der aktuellen dortigen Vorgabe vor dem Gebäude, da sich bereits eine Person in den Räumlichkeiten befand. Plötzlich näherte sich ein bisher unbekannter Mann, schob den 64-jährigen beiseite und betrat die Filiale. Als der Unbekannte wieder herauskam, kam es zu einem Konflikt, im Zuge dessen der Unbekannte auf den Wegberger einschlug und -trat. Als eine Zeugin auf sich aufmerksam machte, ließ der Täter von dem Mann ab und entfernte sich in Richtung einer nahegelegenen Bäckerei.

Die Polizei bittet die Frau, welche sich kurz vor dem Vorfall in der Bank aufgehalten hat, sich zu melden. Diese hatte das aggressive Verhalten des Mannes, bevor es zur Körperverletzung kam, kommentiert, war dann in ein Auto gestiegen und davongefahren. Außerdem werden Hinweise zum Täter erbeten. Bei diesem handelte es sich laut Beschreibung um einen etwa 185 Zentimeter großen Mann mit braunen Haaren. Er trug eine Maske und dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Auch online können Hinweise über das Hinweisportal der Polizei eingereicht werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

