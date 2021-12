Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Mitarbeiter von Wasserwerken unterwegs

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Ein bisher unbekannter Täter klingelte am Mittwoch (1. Dezember), gegen 15 Uhr, bei einem älteren Herrn aus Lindern und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er müsse eine Dichtigkeitsprüfung durchführen, da anschließend Wasserarbeiten in der ganzen Straße durchgeführt werden müssen. Der Linderner ließ den Mann hinein, welcher daraufhin vorgab, entsprechende Arbeiten durchzuführen. Im Anschluss verlangte er eine Bezahlung in bar. Der Senior entrichtete diese. Als sich die Angaben des Mannes im Nachhinein als falsch herausstellten, erstattete er Anzeige. Laut Beschreibung handelte es sich um einen 170 bis 175 Zentimeter großen Mann mit schlanker, sportlicher Statur und kurzen dunklen Haaren. Er sei etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine graue Schirmmütze (Schlägermütze) und eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen entgegen. Diese können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis übermittelt werden.

