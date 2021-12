Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrüger rufen wieder vermehrt an

Hückelhoven / Erkelenz (ots)

In den letzten Tagen wurden der Polizei erneut verstärkt Anrufe von Telefonbetrügern gemeldet. Betroffene in Hückelhoven und Erkelenz schilderten, dass die Täter vorgaben, ein Verwandter oder Freund sei in einen Unfall verwickelt gewesen und müsse gegen Kaution aus der Haft gelöst werden. Ein älterer Herr aus Brachelen hatte bereits eine fünfstellige Summe bei der Bank abgeholt. Der Betrugsversuch fiel nur dadurch noch rechtzeitig auf, dass er seine Tochter unter der ihm bekannten Nummer anrief und diese ihn aufklären konnte, dass die Schilderungen der Anrufer nicht der Wahrheit entsprachen.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, rät die Polizei:

- Beenden Sie konsequent das Gespräch und rufen Sie die angeblich betroffene Person unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an. - Werden Sie skeptisch, wenn Anrufer Sie nach Geld oder Wertgegenständen fragen. - Nennen Sie am Telefon keine Details zu Ihrer familiären oder finanziellen Situation. - Überweisen oder übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

