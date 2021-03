Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Landkreis Tuttlingen) Vermeintlicher Bahnunfall führt zu größerem Sucheinsatz (16.03.2021)

Wurmlingen (ots)

Ein vermeintlicher Bahnunfall hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 4 Uhr einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und DRK ausgelöst. Ein Lokführer hörte bei der Fahrt zwischen Wurmlingen und Tuttlingen einen Schlag an der Lok. Im Bahnhof Tuttlingen angekommen stellte er einen herabhängenden Hydraulikschlauch am Fahrdrehgestell fest, ansonsten jedoch keine weiteren Spuren. Trotzdem suchten Rettungskräfte vorsorglich die Bahnstrecke Wurmlingen-Tuttlingen ab, konnten dort jedoch nichts Auffälliges feststellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell