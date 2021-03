Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim-Böttingen/ Landkreis Tuttlingen) Von der Fahrbahn abgekommen (15.03.2021)

Gosheim (ots)

Mit einem Audi von der Straße abgekommen ist ein 19-Jähriger am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Böttingen und Gosheim. Der Audi-Fahrer fuhr auf einer schneebedeckten Straße in Richtung Gosheim. Auf Höhe der "Gosheimer Skihütte" kam er mit seinem Audi A3 nach rechts von der Straße ab und blieb an einem Gebüsch hängen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

