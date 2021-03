Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Glühende Aschereste setzen Müll in Brand (15.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen hat die Unachtsamkeit eines Rauchers in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Neckarstraße. Ein 18-Jähriger leerte gegen Mitternacht einen Aschenbecher in den Küchenabfall und setzte diesen dadurch unbeabsichtigt in Brand. Nachdem es im Mehrfamilienhaus zu Brandgeruch kam, evakuierten Polizei und Feuerwehr vorsorglich alle 13 Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte danach den verkohlten Müllsack in der Küche des jungen Mann als Ursache ausmachen. Der Verursacher hatte seinen Fehler noch rechtzeitig bemerkt und den kokelnden Müllsack selbst gelöscht. Ein Brandschaden entstand nicht.

