Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht von der Straße (15.03.2021)

St. Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat es am Montag gegen 20 Uhr bei einem Unfall auf der Klosterbergstraße gegeben. Ein 59-jähriger Audi A5 Fahrer kam auf eisglatter Straße ins Rutschen und prallte gegen einen kräftigen Strauch. Der hielt dem Aufprall stand und blieb, bis auf ein paar Kratzer in der Rinde, unbeschädigt.

