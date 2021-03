Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall mit Blechschaden (15.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 5700 beim Messegelände Schwenningen einen Unfall verursacht. Ein 57-jähriger Dacia Duster Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 73-Jähriger mit einem Skoda Karoq bremste, um ein anderes Auto in einen Feldweg abbiegen zu lassen. Durch den Aufprall entstand am Skoda Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Dacia schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 2.000 Euro.

