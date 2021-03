Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mann randaliert in Mehrfamilienhaus (15.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Mann hat am Montag gegen 14.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße randaliert. Ein 27-Jähriger Bewohner bewarf andere Hausmitbewohner im Keller des Hauses mit Steinen und Flaschen. Auch die herbeigerufene Polizei bewarf der aggressive Mann mit einem Schlüsselbund und einer Schere und war keinem Gespräch zugänglich. Als er plötzlich auf die Beamten zustürzte, setzten diese Pfefferspray ein und konnten den Randalierer schließlich unter Kontrolle bringen. Den offensichtlich psychisch gestörten Mann brachte ein Krankenwagen zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

