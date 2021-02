Polizei Bielefeld

POL-BI: Hundebesitzer rügen Liebespaar

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am 21.02.2021 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar und zwei Hundebesitzern in einer Parkanlage an der Furtwänglerstraße, bei dem ein 28-Jähriger eine Kopfverletzung davontrug.

Am Sonntagnachmittag hielten sich ein 28-jähriger Mann aus Verl und seine Begleitung, eine 28-jährige Bielefelderin, in der Grünanlage auf. Sie lagen auf einer Decke im Bereich einer Hundewiese, als gegen 17:15 Uhr zwei Hundehalter auf das Pärchen aufmerksam wurden.

Der 32-jährige Mann aus Bünde und die 28-jährige Steinhagenerin fanden Anstoß am Verhalten des Pärchens. Aus ihrer Sicht ging der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit zu weit und sie forderten die 28-Jährigen auf dies zu unterlassen.

Die vier Personen gerieten in einen Streit.

Wie der 28-jährige Mann aus Verl den Beamten später berichtete, seien zunächst die Hunde auf die Decke gelaufen und hätten seine Kleidung und die seiner Begleitung dreckig gemacht. Im Zuge der Auseinandersetzung habe der 32-Jährige dann bewusst mit der Leine nach ihm geschlagen. Dadurch zog er sich eine Kopfverletzung zu. Er erstattete Anzeige gegen den 32-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 32-Jährige bestritt dies jedoch. Er konnte sich die Kopfverletzung nur so erklären, dass sein Hund, während er auf die Decke lief, nah an den 28-Jährigen herankam, sodass die Leine ihn aus Versehen am Kopf berührte. Seine Begleiterin, die 28-jährige Steinhagenerin, ergänzte, dass sie von dem Pärchen beschimpft und beleidigt worden sei. Auch sie erstatte Anzeige.

Der 28-jährige Verler wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

