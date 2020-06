Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schule

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 12.06 bis Montag den 15.06.2020 kam es an der Hauswand der Realschule plus und Fachoberschule Hachenburger Löwe zu Beschmierungen durch rote Sprühfarbe.

Hierzu, sowie zu ähnlich gelagerten Fällen aus jüngster Vergangenheit wird hiermit angefragt, ob es sachdienliche Hinweise gibt. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen? Gibt es weitere Anhaltspunkte auf mögliche Zeugen sowie entsprechende gesichtete Materialien?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02602-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



