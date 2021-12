Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geräte aus Wohnung gestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

An der Straße Am Birnbaum brachen unbekannte Täter zwischen 10 Uhr und 12 Uhr am Dienstag (30. November) die Tür zu einer Wohnung auf. Sie entwendeten einen PC inklusive Monitor sowie einen Fernseher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell