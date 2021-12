Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Mittwoch, 1. Dezember, gegen 7.30 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis mit seinem Kleintransporter samt Anhänger auf der Landstraße 228. Dabei kam er nach ersten Erkenntnissen aus Richtung der Ortschaft Linnich und war in Richtung Lindern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er mit seinem Fahrzeug einen Baum am rechten Fahrbahnrand und kam dann nach links von der Straße ab, wo sein Fahrzeug gegen einen weiteren Baum prallte. Durch den Unfall wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Landstraße 228 in beide Richtungen komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell