Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flucht nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

An der Straße Zur Kornmühle kam es im Bereich der Einfahrt eines Supermarktplatzes am Dienstag (30. November), gegen 18 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Es entstand Sachschaden. Laut dem betroffenen Fahrer gab die Verursacherin nach dem Unfall an, sie habe keinen Führerschein und Alkohol getrunken, woraufhin sie sich vom Unfallort in Richtung Waldfeuchter Straße entfernte.

Sie wurde beschrieben als 45 bis 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und sehr schlank. Ihr Haar war schulterlang und dunkel und sie sprach mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat gehandelt haben.

Hinweise zum Unfall oder der flüchtigen Autofahrerin nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen. Dieses ist erreichbar unter Telefon 02452 920 0. Alternativ können Hinweise über das Online-Portal der Polizei eingereicht werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell