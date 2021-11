Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

Hückelhoven (ots)

An der Neckarstraße entwendeten Unbekannte zwischen 10 Uhr am Freitag (26. November) und 20 Uhr am Samstag (27. November) einen rot-schwarzen Motorroller der Marke TGB. Dieser stand auf dem Gelände einer Werkstatt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell