Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einfamilienhaus in Auerstraße von Einbrechern heimgesucht: Hinweise auf verdächtiges Trio erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Auerstraße, nahe der Plüchowstraße, eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen sowie Schränke in allen Räumen und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Einbruch über Gebäuderückseite

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich die Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 21 Uhr ereignet. Zunächst hatten die Täter versucht, die Terrassentür des Hauses auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Als dies misslang, öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und stiegen so in das Haus ein. Mit ihrer Beute flüchteten sie über die Terrassentür nach draußen und weiter in Richtung Ludwig-Mond-Straße.

Nachbar beobachtet drei verdächtige Personen

Wie die Beamten des Kommissariats 21/22 am heutigen Morgen ermitteln konnten, hatten zwei Nachbarn zur Tatzeit unabhängig voneinander verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht, diesen aber zunächst keine Bedeutung beigemessen. Ein Zeuge hatte vor dem Haus drei Personen gesehen, die dann im Bereich der Bushaltestelle "Feerenstraße" in ein weißes Auto eingestiegen waren. Nähere Angaben konnte der Nachbar aufgrund der Dunkelheit nicht machen. Einem anderen Anwohner war gegen 21 Uhr Taschenlampenschein in dem Einfamilienhaus aufgefallen. Da er irrtümlich von einem Stromausfall ausging, alarmierte er nicht die Polizei.

Weitere Zeugen gesucht

Weitere Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Auch wenn den Anwohnern im vorliegenden Fall kein Vorwurf gemacht werden soll, möchten die Ermittler auf die Wichtigkeit von Meldungen über verdächtige Wahrnehmungen hinweisen, da diese eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung von Einbruchsdelikten spielen. Die Polizei geht solchen Hinweisen umgehend nach und kann die erforderlichen Maßnahmen sofort treffen. Aus diesem Grund rät die Polizei: Rufen Sie lieben einmal mehr als einmal zu wenig an.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell