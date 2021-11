POL-KS: Auto überschlägt sich auf Lilienthalstraße: Fahrerin schwer verletzt

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 80-jährige Autofahrerin am heutigen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Lilienthalstraße in Kassel. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte sich der Unfall gegen 6 Uhr ereignet. Die 80-Jährige war mit ihrem Hyundai von der ehemaligen B 83 kommend auf der Lilienthalstraße in Richtung Ochshäuser Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf der Straße zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch den Zusammenstoß hob der Hyundai ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen (siehe Foto). Die schwerverletzte Frau aus Fuldatal brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. An ihrem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Mit weiteren 2.000 Euro schlägt der Schaden an dem Audi zu Buche. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten, die etwa zwei Stunden dauerten, kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.

