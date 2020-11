Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schmuck gestohlen in Bad Vilbel ++ Pedelec gestohlen in Butzbach ++ Drogenfund bei Kontrolle in Butzbach ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 23.11.2020

Pedelec gestohlen

Butzbach: Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter der Burg" entwendeten Diebe ein E-Bike. Zwischen Sonntag (15.11.) gegen Mitternacht und dem letzten Sonntag (22.11.) gegen 10.50 Uhr stahlen die Diebe das Pedelec GT eForce Amp aus dem Kellerraum. Das grüne Rad hat einen Wert von ca. 4600 Euro. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

++

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Butzbach: Ein BMW Coupe fiel am Samstag (21.11.) gegen 23.30 Uhr einer Streife der Polizei Butzbach auf. In der Klostergasse in Rockenberg entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle des Wagens und hielten den 21-jährigen Fahrer an. Im Auto konnten sie eine geringe Menge an Drogen vorfinden und hatten den Verdacht, dass der junge Mann am Steuer davon auch welche konsumiert hatte. Er musste die Gesetzeshüter zur Dienststelle begleiten. Dort entnahm ein Arzt Blut, um die konkreten Substanzen und Mengen errechnen zu können. Anschließend konnte er seiner Wege gehen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

++

Durchs Wohnzimmerfenster...

Limeshain: Das Wohnzimmerfenster eines Hauses in der Kurt-Moosdorf-Straße in Rommelshausen hebelten Einbrecher am Freitag (20.11.) auf. Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr drangen sie in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten im Wohnbereich Anrichte und Schränke. Sie fanden 700 Euro Bargeld und nahmen es mit. Zurück ließen sie etwa 200 Euro Schaden am Einstiegsfenster. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

++

Schmuck gestohlen

Bad Vilbel: Durch ein gekipptes Küchenfenster drangen Einbrecher am Samstag (21.11.) offenbar in eine Wohnung in der Straße "Über dem Weiher" ein. Zwischen 16.40 Uhr und 20.50 Uhr entwendeten sie Schmuck im Wert von ca. 3000 Euro und flüchteten über den Balkon und die Gebäuderückseite. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell