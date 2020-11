Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Korrektur der Meldung vom 23.11.2020, 11.09 Uhr Sportwagen überschlägt sich in Gedern

FriedbergFriedberg (ots)

Die o.a. Meldung bedarf der Korrektur. Der korrigierte Text lautet wie folgt:

PKW überschlägt sich

Gedern: Zwei Schwerverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden an einem Audi 8X ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag (22.11.) bei Ober Seemen. Auf der Landstraße zwischen Volkertshain und Ober Seemen verlor der 22-jährige Fahrer des Audi in einer langgezogenen Rechtskurve gegen 17.55 Uhr die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die beginnende Leitplanke, prallte gegen ein Verkehrschild und überschlug sich dann mehrfach auf dem angrenzenden Acker. Den 22-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis brachte ein Rettungswagen schwerverletzt ins Krankenhaus. Sein Beifahrer, ein 21-Jähriger aus Birstein, musste ebenfalls ins Krankenhaus verbracht werden.

Den Audi barg ein Abschleppwagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell