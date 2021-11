Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angebliche Suche nach möglichen Requisiten: Trickdieb wollte Senioren in Wellerode bestehlen; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Söhrewald-Wellerode (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag offenbar in Wellerode versucht, ein Seniorenpaar in deren Wohnung zu bestehlen. Der Täter hatte sich unter dem Vorwand, alte Uhren und Schmuck als Requisiten für das Staatstheater ankaufen zu wollen, Zutritt zur Wohnung verschafft. Als er beim Durchsuchen von Schubladen ertappt wurde, ergriff er offenbar ohne Beute die Flucht. Nun ermitteln in dem Fall die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, und bitten um Hinweise auf den Täter aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat zwischen 15 und 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ereignet. Der Unbekannte hatte zu dieser Zeit am Haus des hochbetagten Seniorenpaars in dem Wohngebiet am Ortsausgang Richtung Wattenbach geklingelt. Nachdem man ihn hereingelassen hatte, gab er das Interesse an alten Gegenständen für Requisiten vor, war dann jedoch in einem unbeobachteten Moment beim Durchsuchen von Schubläden einer Kommode ertappt worden. Der Mann hatte daraufhin hektisch vorgegeben, etwas aus seinem Auto holen zu wollen, verließ das Haus und kehrte nicht mehr zurück. In welche Richtung der Trickdieb flüchtete und ob er mit einem Auto unterwegs war, ist derzeit nicht bekannt.

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 1,75 Meter großen und etwa 45 Jahre alten Mann mit schlanker Statur gehandelt haben, der kurze dunkelblonde Haare hatte und akzentfrei Deutsch sprach.

Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in Wellerode, im Wohngebiet am Ortsausgang Richtung Wattenbach, verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

