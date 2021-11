Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zerstörten Dacia Sandero zurückgelassen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Hertingshausen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Erheblich beschädigt wurde am gestrigen Sonntagabend ein Dacia Sandero bei einem mutmaßlichen Alleinunfall in Baunatal-Hertingshausen. Ein bislang unbekannter Fahrer war in der Fuldastraße im Kreisel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in ein Tankstellenschild sowie einen Werbemasten des Einkaufszentrums gekracht und auf einer Grünfläche gelandet. An dem Auto war ein Schaden von rund 7.000 Euro entstanden. Mit weiteren rund 3.000 Euro schlagen die Schäden an dem Schild und dem Werbemasten zu Buche. Ein Zeuge hatte aus nächster Nähe einen etwa 50 Jahre alten, schlanken und dunkel gekleideten Mann gesehen, der nach dem Unfall ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Autobahn geflüchtet war. Die nun mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 19:50 Uhr. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, verlief eine anschließende Absuche des Bereichs um die Unfallstelle nach dem geflüchteten Mann am Steuer erfolglos. Der Dacia musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die am Abend angestellten ersten Ermittlungen zum Fahrer des Wagens führten nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Flucht des Fahrers gemacht haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell