POL-KS: Einbrüche in Apotheke, Handygeschäft und Büroräume: Kripo erbittet Hinweise

Kassel:

Unbekannte sind am Wochenende in Kassel in eine Apotheke, ein Telekommunikationsgeschäft und ein Bürogebäude eingebrochen. Hinweise, dass die Taten auf das Konto derselben Täter gehen, liegen bislang nicht vor. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

3.000 Euro Schaden bei Einbruch in Apotheke

Wann es genau in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu dem Einbruch in die Apotheke in der Landgraf-Karl-Straße kam, ist bisher noch nicht bekannt. Die unbekannten Täter waren äußerst brachial vorgegangen und hatten eine Glasschiebetür zerstört. Den angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes auf rund 3.000 Euro. Vergleichsweise gering fiel dagegen die Beute aus, bei der es sich um Wechselgeld aus den Kassen handelt. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter auf der Landgraf-Karl-Straße in Richtung Walther-Schücking-Platz, wo sich ihre Spur verliert.

Blitzschneller Einbruch in Handygeschäft

Der Einbruch in das Geschäft eines Telekommunikationsunternehmens am Königsplatz ereignete sich am Sonntagmorgen um 6 Uhr. Zu dieser Zeit löste die Alarmanlage des Ladens aus, nachdem die Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe eingeschlagen hatten und so in das Geschäft eingedrungen waren. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führten anschließend leider nicht mehr zur Festnahme der flüchtigen Täter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie trotz Sicherheitsverankerungen mehr als ein Dutzend Smartphones, die sie blitzschnell aus den Auslagen nahmen.

Jogger beobachtet vier Einbrecher in Jogginganzügen in der Spohrstraße

Vier verdächtige Männer in Jogginganzügen mit einem Brecheisen beobachtete ein Jogger am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr in der Spohrstraße, gegenüber der Kleinen Rosenstraße. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Kasseler Polizei fehlte von den Tätern, die zuvor über eine Hintertür in das Bürogebäude eingebrochen waren, bereits jede Spur. In dem Gebäude hatte das Quartett die Türen zu den Büroräumen auf zwei verschiedenen Etagen aufgehebelt und sämtliche Schubladen sowie Schränke durchwühlt. In welchem Umfang die bei der Flucht in Richtung Mauerstraße beobachteten Einbrecher Beute gemacht haben, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

