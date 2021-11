Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen/Sonsbeck - Einbrüche

Alpen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 13.40 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, in mindestens zwei Häuser an der Dickstraße in Veen ein. Sie erbeuteten u.a. Bargeld.

In der Zeit vom 03.11.2021 bis zum 07.11.2021 verschafften sich Langfinger Zutritt zu einem Haus an der Gester Straße in Menzelen-Ost. Was die Täter erbeuteten, ist derzeit unklar.

An der Straße Zur Licht (Sonsbeck) schlugen Einbrecher in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 09.15 Uhr, eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein und durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner. Zur Beute können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

