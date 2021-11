Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch

Moers (ots)

Unbekannte brachen heute (Freitag) gegen 04.35 Uhr in ein Lottogeschäft am Länglingsweg ein. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie den Verkaufsraum. Was sie erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell