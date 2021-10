Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Pedelec gestohlen +++ Aurich - In Wohnung eingebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Pedelec gestohlen

In Moordorf wurde am Montagvormittag ein Rad gestohlen. Unbekannte betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen 8 Uhr und 11 Uhr ein Grundstück im Berberitzenweg und entwendeten dort ein graues Damen-Pedelec der Marke Kettler. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - In Wohnung eingebrochen

In der Andreaestraße in Aurich kam es zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen Montag, 11.10.2021, 14 Uhr, und Dienstag, 19.10.2021, 0 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

