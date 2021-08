Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Eggermühlen: Vier Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Eggermühlen (ots)

Gegen 18:40 Uhr ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214 zwischen Schwagstorf und Ankum. Aus Richtung Schwagstorf kommen, setzte eine 24-jährige Frau aus Ankum mit ihrem Ford Focus auf gerader Strecke zum Überholen an. Die junge Frau hatte den Ford Focus eines 49-jährigen Mannes aus Alfhausen bereits fast vollständig passiert, als sie zu früh wieder einscherte. Es kam zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen und die Fahrzeugführer verloren jeweils die Kontrolle über ihre Pkw. Beide Autos kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Im überholten Fahrzeug saßen neben dem 49-jährigen Fahrer noch zwei Mitfahrerinnen, beide 15 Jahre alt. Die Unfallverursacherin und eine der Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen, die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge dauerte insgesamt etwa drei Stunden an. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt.

