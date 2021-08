Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Flüchtiger nach Tötungsdelikt in Italien festgenommen - Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntag (22.08.2021) ein Tötungsdelikt in 49597 Rieste.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5001023

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes baten Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück um die Mithilfe bei der Ergreifung des Flüchtigen.

Am heutigen Donnerstag konnte der Flüchtige in Italien festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Öffentlichkeitsfahndung ist mit diesem Zeitpunkt eingestellt. Die Staatsanwaltschaft wird nun die Auslieferung des Flüchtigen nach Deutschland betreiben. Die Polizei bittet, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevante Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

