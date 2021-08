Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Hochwertige Pedelecs aus Garage in Rulle gestohlen

Wallenhorst (ots)

Die Garage eines Einfamilienhauses am Riedensweg geriet in der Zeit von Montagvormittag (11 Uhr) bis Mittwochnachmittag (16 Uhr) ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs der Marke Riese und Müller, Modell Performance Line CX. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein rotes und ein weißes 28-Zoll-Rad mit tiefem Einstieg. An dem roten Pedelec befindet sich zudem eine Fahrradtasche. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegengenommen.

