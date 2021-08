Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf L74

Nortrup (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Menslager Straße (L74) wurden am Mittwochmittag ein 57 Jahre alter Autofahrer und seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Mann befuhr mit einem Hyundai Kona die Landesstraße in Richtung Menslage und überholte gegen 13.20 Uhr einen vor ihm befindlichen Traktor (mit Heuwendeanhänger). Zur gleichen Zeit wollte der 18-jährige Fahrer des Gespanns nach links abbiegen und übersah dabei den Pkw. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der SUV wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Straßengraben geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die beiden Insassen in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 30.000 Euro.

