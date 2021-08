Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Unbekannte brechen mehrere Münzautomaten auf

Bad Laer (ots)

Ein Betriebsgelände an der Bielefelder Straße wurde zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 08 Uhr, von Unbekannten heimgesucht. Der oder die Täter machten sich im Bereich der Staubsaugerautomaten gewaltsam an einem Münzbehälter zu schaffen und brachen an den Autowaschplätzen weitere Münzautomaten auf. Sie stahlen das in den Geräten befindliche Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

