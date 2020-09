POL-ME: Kriminalprävention in der Fußgängerzone: So schützen Sie sich vor Taschendieben - Velbert - 2009092

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Gelegenheit macht (Taschen-)Diebe: Das belegen die aktuellen Zahlen der Taschendiebstähle für den Kreis Mettmann. Trotz Corona gehen die Zahlen deutlich nach oben. Im ersten Halbjahr 2020 wurden kreisweit insgesamt 243 Taschendiebstähle angezeigt, davon alleine 70 Fälle im Stadtgebiet Velbert.

Corona hatte dafür gesorgt, dass viele Läden über mehrere Wochen geschlossen waren, keine Großveranstaltungen stattfanden und insgesamt deutlich weniger los war in den Innenstädten. Schlechte Zeiten also eigentlich für Taschendiebe, die sich gerne im Gedränge aufhalten, wo Körperberührungen oder kleine Rempeleien nicht weiter auffallen. Dennoch sind die Zahlen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um rund neun Prozent angestiegen.

Beamte des Kriminalkommissariats Prävention / Opferschutz, Bezirksdienstbeamte der Polizeiwache Velbert sowie Seniorenberater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS) wollen diesem Trend mit Informationen und Beratungen entgegenwirken.

Am kommenden Mittwoch (23. September 2020) informieren die Experten im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr rund um das Thema Taschendiebstahl an der Friedrichstraße in der Velbert Fußgängerzone. Dazu kommen die Polizeibeamten und Sicherheitsberater gemeinsam mit ihrem Info-Mobil auf den Vorplatz der Sparkasse HRV.

Um nicht bestohlen zu werden, empfiehlt die Polizei, wachsam zu sein. Sie sollten keine großen Bargeldbeträge mitnehmen und Portemonnaie, Kreditkarten und persönliche Papiere möglichst in verschlossenen Innentaschen aufbewahren. Handtaschen sollten grundsätzlich verschlossen am Körper getragen werden. Taschendiebe gehen oftmals im Team vor. Nach dem Motto: Einer lenkt ab, der andere greift zu.

Weitere Tipps, wie Sie sich schützen können und wie die Tricks der Taschendiebe aussehen, können Sie unter dem folgenden Link nachlesen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Über eine Berichterstattung und Vorankündigung würden wir uns sehr freuen. Selbstverständlich stehen Ihnen die Experten der Kriminalprävention am Mittwoch in Velbert auch persönlich für Medienanfragen und Interviews zur Verfügung.

