POL-ME: An Haltestelle sexuell belästigt: Polizei fahndet nach Exhibitionisten - Langenfeld - 2009089

Mettmann (ots)

Am Dienstag (15. September 2020) ist eine 28 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle in Langenfeld-Richrath von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei ermittelt und bittet bei der Suche nach dem Täter um sachdienliche Hinweise.

Das war nach Angaben der Frau geschehen:

Gegen 20:40 Uhr wartete die Langenfelderin an der Bushaltestelle "Richrath-Kirche" an der Kaiserstraße auf den Linienbus. Ihr gegenüber lag auf einer Bank ein Mann, der eine Zigarette rauchte und mit seinem Handy beschäftigt war. Plötzlich drehte sich der Mann der Langenfelderin zu und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

Die 28-Jährige lief in einen nahe gelegenen Supermarkt davon, um sich Hilfe zu holen. Der Exhibitionist folgte der Langenfelderin bis zu dem Supermarkt und floh erst, als er bemerkte, dass die Frau inzwischen mit ihrem Handy ihren Lebensgefährten anrief. Dieser informierte kurz nach dem Vorfall die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Zu dem Exhibitionisten liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - westeuropäisches Erscheinungsbild - circa 40 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - helle Hautfarbe - dunkles, lockiges Haar - trug eine Jeans sowie ein helles T-Shirt

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall möglicherweise mitbekommen oder kennt unter Umständen sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

