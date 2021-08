Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Katalysator von Kleinwagen abgebaut und gestohlen

Quakenbrück (ots)

Am Donnerstagmorgen machten sich Unbekannte in der Straße St. Antoniort an einem VW Polo zu schaffen. Der silberfarbene Kleinwagen stand auf einem Parkplatz, als der oder die Täter zwischen 00.30 und 06.40 Uhr mit einem Werkzeug den Katalysator entfernten und damit unerkannt flüchteten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der Tat/den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/907760.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell