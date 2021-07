Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und PKW - Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Boizenburg (ots)

Am Freitag, den 16.07.2021, gegen 18:40 Uhr ereignete sich in Boizenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und erheblichem Sachschaden. Der 45-jährige Fahrzeugführer eines Rettungswagens wollte den Kreuzungsbereich Grüner Weg / Breitscheidstraße in Richtung Schwartower Straße überfahren. Hierbei nutzte der Fahrzeugführer des RTW das Blaulicht, ohne das Martinshorn eingeschaltet zu haben. An der Kreuzung übersah der Fahrzeugführer des RTW den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer eines Pkw Ford. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der RTW auf die Seite kippte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 25-jährige Fahrzeugführer des Ford wurde leichtverletzt. Zwei Insassen des RTW wurden ebenfalls leichtverletzt. Der im RTW mitfahrende Rettungssanitäter wurde schwerverletzt und wurde mittels Hubschrauber in das KH Hamburg geflogen. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 300.000 EUR geschätzt.

