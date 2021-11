Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Hinweise nach Unfallflucht

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht Hinweise zu dem Fahrer eines blauen Kombi, der am Samstag (30.10.) gegen 18.50 Uhr von einem Unfallort geflohen ist.

Eine 35-jährige Frau war mit ihrem weißen VW TIGUAN/5N auf der Kruppstraße in Fahrtrichtung Oststraße unterwegs. An der Kreuzung Oststraße / Kruppstraße hielt sie am Stopp-Schild an.

Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem unbekannten Autofahrer. Er kam aus der Oststraße und wollte diese in Richtung Kruppstraße verlassen. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich entstand ein Schaden an der linken Front des TIGUAN.

Der unbekannte Fahrer ist ca. 25 Jahre alt, von kräftiger Figur, er ist ca. 165 cm bis 170 cm groß, trug eine dunkelblaue Jacke, eine Brille und hat dunkle Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell