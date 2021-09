Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Feuer-Zeugenaufruf

Speyer (ots)

An insgesamt drei Örtlichkeiten in der Eichendorffstraße und in der Dudenhofer Straße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unrat bzw. Plastikmüll sowie ein Reklameschild in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brandstellen löschen, sodass es zu keiner Gefährdung von Personen und Wohnhäusern kam. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die am 22.09.2021 zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Dudenhofer Straße sowie der Eichendorffstraße beobachtet haben, die für die Brände verantwortlich sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

