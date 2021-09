Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Frankenthal (ots)

Am 21.09.2021, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Busfahrer die Beindersheimer Straße in Richtung Beindersheim. An der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße übersah ein 56-jähriger Mann aus Frankenthal, welcher mit seinem Pkw auf die Beindersheimer Straße einbiegen wollte, den Bus und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde ein 12-jähriges Kind aus Beindersheim leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

