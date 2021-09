Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betriebserlaubnis in zwei Fällen erloschen

Speyer (ots)

Die Betriebserlaubnis zweier Fahrzeuge erloschen ist am 17.09.2021, um 11:30 Uhr sowie am 20.09.2021, um 16:45 Uhr. Die Fahrer im Alter von 23 und 19 gerieten letzte Woche in der Landauer Straße bzw. gestern am Postplatz in eine Verkehrskontrolle. Dort stellte die Polizeistreife fest, dass die Felgen geändert waren, aber keine gültige Änderungsabnahme vorlag. Gegen den 23-Jährigen BMW-Fahrer sowie den 19-Jährigen Audi-Fahrer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

