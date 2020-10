Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 29-Jähriger fährt betrunken mit Elektroroller

Karlsruhe (ots)

Beamte des Polizeireviers Marktplatz stellten am Sonntag gegen 0.55 Uhr an der Kaiser- Ecke Karlstraße nach einer Vorfahrtsverletzung den Fahrer eines Elektrorollers.

Der 29-jährige Scooterfahrer war auf der Kaiserstraße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs, verbotener Weise mit seinem Bruder hinten auf dem Trittbrett. An der Kreuzung Karlstraße nahm er einem in nördlicher Richtung fahrenden Auto die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung verhinderte die Pkw-Fahrerin schlimmeres.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Rollerfahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab 1,42 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss rechnen.

