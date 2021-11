Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallflüchtiger beschädigt Peugeot

Moers (ots)

Ein Unbekannter hat einen Peugeot beschädigt, der an der Josefstraße in Fahrtrichtung Xantener Straße parkte. Das Auto weist deutliche Kratzer am vorderen linken Kotflügel und an der Frontschürze auf. Der Verursacher flüchtete am Dienstag in der Zeit zwischen 12.20 und 13.05 Uhr von der Unfallstelle.

Die Polizei Moers sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Sie ist unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell