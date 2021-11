Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Autofahrer gesucht

Wesel (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Freitag, zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr, eine schwarze Mercedes B-Klasse, die in einer Parkbucht an der Beguinenstraße (Ecke Korbmacherstraße) parkte.

Der unbekannte Autofahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel. 0281 / 1070, entgegen.

